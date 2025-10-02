دیدار تیم‌های فوتبال ملون اتزلی و خیبر خرم آباد به دلیل آب گرفتگی شدید ورزشگاه سیروس قایقران انزلی لغو شد.

لغو دیدار ملوان و خیبر به دلیل بارندگی شدید و آبگرفتگی ورزشگاه

لغو دیدار ملوان و خیبر به دلیل بارندگی شدید و آبگرفتگی ورزشگاه

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازی تیم‌های ملوان انزلی و خیبر خرم آباد در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران به علت بارندگی شدید در انزلی و آب گرفتگی شدید استادیوم سیروس قایقران با نظر داور و ناظر بازی لغو شد.

این بازی قرار بود از ساعت ۱۷:۱۵ دقیقه امروز پنج شنبه برگزار شود، اما ناظر و داور بازی پس از بازدید از وضعیت زمین که مملو از آب باران بود تصمیم به لغو این بازی گرفتند.