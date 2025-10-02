به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس دومین مرحله توزیع لوازم خانگی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و خیرین در شهرستان علی آباد کتول انجام شد.

فرماندار علی آباد کتول گفت: تاکنون ۱۲۰ سری جهیزیه و ۲۰۰ دستگاه کالا به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد تومان بین جامعه هدف کمیته امداد توزیع شده است.

فرامرز دیلم کتولی افزود: هدف از این برنامه حمایت از خانواده‌های نیازمند و ترویج فرهنگ ایثار و کمک به هم‌نوعان صورت گرفته است و مسئولان و خیرین با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا در این ایام مبارک به نیازمندان کمک کنند و روحیه همدلی و همکاری را در جامعه تقویت کنند.

دیلم کتولی در ادامه گفت: توزیع این کالا‌ها نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد کمک می‌کند بلکه نمادی از همبستگی و همیاری در جامعه است که در راستای پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس و یاد شهدای گرانقدر انجام می‌شود.