پخش زنده
امروز: -
فرماندار علی آباد کتول از توزیع کالا بین جامعه هدف به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس دومین مرحله توزیع لوازم خانگی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و خیرین در شهرستان علی آباد کتول انجام شد.
فرماندار علی آباد کتول گفت: تاکنون ۱۲۰ سری جهیزیه و ۲۰۰ دستگاه کالا به ارزش بالغ بر ۹ میلیارد تومان بین جامعه هدف کمیته امداد توزیع شده است.
فرامرز دیلم کتولی افزود: هدف از این برنامه حمایت از خانوادههای نیازمند و ترویج فرهنگ ایثار و کمک به همنوعان صورت گرفته است و مسئولان و خیرین با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا در این ایام مبارک به نیازمندان کمک کنند و روحیه همدلی و همکاری را در جامعه تقویت کنند.
دیلم کتولی در ادامه گفت: توزیع این کالاها نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد کمک میکند بلکه نمادی از همبستگی و همیاری در جامعه است که در راستای پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس و یاد شهدای گرانقدر انجام میشود.