به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت گفت: در راستای صیانت از آب‌های زیرزمینی، ماموران پاسگاه انتظامی کناره باخبر شدند فردی به صورت غیرمجاز در امر حفر چاه در یکی از روستا‌های این شهرستان فعالیت می‌کند که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: با هماهنگی قضایی ماموران پاسگاه کناره به محل اعزام و در این خصوص یک نفر را دستگیر و یک دستگاه حفاری برقی به همراه آلات و تجهیزات توقیف و برای بررسی به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت گفت: با توجه به بحران شدید آب از همشهریان تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه حفاری‎های غیرمجاز در این شهرستان، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.