گروهی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران و ترکمنستان از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون اقتصادی و بازرگانی موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: نمایندگانی از استان‌های همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی و خراسان رضوی در این تور تخصصی حضور داشتند که از زیرساخت‌ها و امکانات موجود بازدید کردند.

هادی خزاعی افزود: بازدید کنندگان ضمن حضور میدانی با بخش‌های مختلف، از جمله گمرک منطقه، توانمندی‌های لجستیکی، سردخانه‌ها، انبار‌ها و زیرساخت‌های پشتیبانی آشنا شدند.

وی ادامه داد: در حاشیه این بازدید، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و مدیران منطقه به پرسش‌ها و دغدغه‌های شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

خزاعی در پایان گفت: افزایش تعاملات تجاری و بهبود دیپلماسی خارجی و افزایش صادرات مولد از مهمترین رئوس کاری در این منطقه است.