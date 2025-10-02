بازدید اعضای اتاق ایران و ترکمنستان از منطقه اقتصادی سرخس
گروهی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق ایران و ترکمنستان از ظرفیتهای تجاری و سرمایهگذاری منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون اقتصادی و بازرگانی موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: نمایندگانی از استانهای همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، خراسان شمالی و خراسان رضوی در این تور تخصصی حضور داشتند که از زیرساختها و امکانات موجود بازدید کردند.
هادی خزاعی افزود: بازدید کنندگان ضمن حضور میدانی با بخشهای مختلف، از جمله گمرک منطقه، توانمندیهای لجستیکی، سردخانهها، انبارها و زیرساختهای پشتیبانی آشنا شدند.
وی ادامه داد: در حاشیه این بازدید، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و مدیران منطقه به پرسشها و دغدغههای شرکتکنندگان پاسخ دادند.
خزاعی در پایان گفت: افزایش تعاملات تجاری و بهبود دیپلماسی خارجی و افزایش صادرات مولد از مهمترین رئوس کاری در این منطقه است.