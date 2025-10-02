از ابتدای فصل برداشت گردو تاکنون، ۹ نفر بر اثر سقوط از درخت در شهرستان کلات مصدوم شده و یک نفر هم جان خود را از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: برخی از این موارد به‌صورت سطحی بوده و مصدومان توسط همراهانشان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و در سامانه اورژانس ثبت نشده است.

داود محمدی افزود: در یکی از تازه‌ترین حوادث، مردی ۵۲ ساله در روستای ژرف بخش مرکزی شهرستان کلات از درخت گردو سقوط کرد که ابتدا توسط آمبولانس ۱۱۵ زاوین به درمانگاه این شهر منتقل شد و پس از معاینه و اقدامات اولیه پزشکی، برای ادامه درمان تخصصی به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد اعزام شد.