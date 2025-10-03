به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرضا گلپایگانی در سفر به شهرستان دشتی و بازدید از بافت‌های شهری خورموج و کاکی، بر ضرورت توجه به توسعه فضا‌های عمومی و بازآفرینی محدوده‌های مرکزی شهر‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تلاش ما این است که بتوانیم در حوزه بازآفرینی فضا‌های شهری در شهرستان‌های استان بوشهر، بویژه شهر خورموج، اقداماتی مؤثر انجام دهیم.

گلپایگانی ادامه داد: در این بازدید پیشنهاد‌هایی برای ساخت فضای آموزشی و مدرسه، گسترش حسینیه شهر خورموج، توسعه کتابخانه عمومی، ساخت پارک در کنار قلعه تاریخی و مرمت حمام قدیمی مطرح شد که بخشی از آنها در اولویت قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی، رویکرد ما در بازآفرینی شهری، اجرای طرح‌های مشترک با سایر نهاد‌ها است؛ به‌گونه‌ای که با همکاری آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه، با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه کتابخانه و با شهرداری‌ها برای ساخت فضا‌های عمومی همچون پارک، پروژه‌ها را پیش ببریم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تأکید کرد: محدوده‌های مرکزی شهر‌ها به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی بافت شهری در اولویت برنامه‌های بازآفرینی قرار دارند و حفظ، مرمت، احیا و بهسازی آنها جزو برنامه‌های اصلی ماست.