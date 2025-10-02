به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ جواد صادقلو فرماندار ساوجبلاغ گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با گران‌فروشی از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و تمام دستگاه‌ها موظفند با هماهنگی کامل، در این مسیر گام بردارند.

بهنام میرزائی رئیس اتاق اصناف ساوجبلاغ نیز هدف این رزمایش را ایجاد آرامش در بازار و صیانت از حقوق مردم عنوان کرد و افزود: بازرسان اصناف با جدیت در حال رصد واحد‌های صنفی هستند و هرگونه تخلف در کم‌فروشی یا گران‌فروشی، بلافاصله پیگیری خواهد شد.

مرتضی فلاح‌زاده، رئیس بازرسی اتاق اصناف ساوجبلاغ گفت: گشت‌های مشترک بازرسی در سطح شهرستان تقویت شده و تلاش ما این است که نظارت‌ها در همه ایام به‌ویژه در مناسبت‌های خاص تشدید شود.

مردم می‌توانند برای اعلام گزارش‌های مربوط به گران‌فروشی و کم‌فروشی با شماره ۴۴۲۲۴۱۳۳ تماس بگیرند. همچنین سامانه ۱۳۵ (تعزیرات حکومتی) و سامانه ۱۲۴ (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان) آماده دریافت شکایات مردمی است.

به گفته مسئولان، این رزمایش با هدف افزایش اعتماد عمومی، ثبات بازار و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان ادامه خواهد داشت.