به مناسبت هفته دفاع مقدس، گروه جهادی چشم‌پزشکی «کیمیاگران» با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، در بخش سریش‌آباد شهرستان قروه مستقر شد و خدمات رایگان تخصصی چشم‌پزشکی را به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد ارائه داد.

این اکیپ روز چهارشنبه ۹ مهرماه در مرکز خدمات درمانی سریش‌آباد فعالیت خود را آغاز کرد و به مدت یک روز خدمات بینایی‌سنجی، معاینه و درمان رایگان را در اختیار مردم کم‌برخوردار این منطقه قرار داد.

در این طرح، بیماران نیازمند ضمن دریافت خدمات معاینه، در صورت نیاز به عینک، به طور رایگان عینک دریافت کردند. همچنین افرادی که نیاز به عمل جراحی داشتند، برای تکمیل روند درمانی به کمیته امداد معرفی شدند.

فعله‌گری، فرماندار قروه، هدف از اجرای این برنامه را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت زندگی آنان دانست و از این اقدام خیرخواهانه قدردانی کرد.

همچنین آرمان بابایی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قروه، اعلام کرد: در این برنامه یک‌روزه بیش از ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه از خدمات تخصصی چشم‌پزشکی بهره‌مند شدند که این امر نشان‌دهنده نقش مؤثر جهادگران سلامت در ارتقای سطح بهداشت و درمان مناطق محروم است.