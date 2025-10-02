زلزله‌ای به قدرت ۵ ریشتر در دریای مرمره ترکیه، بخش‌های وسیعی از مناطق غربی و شمال غربی این کشور را لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سازمان مقابله با آفات و بلایای طبیعی ترکیه (آفاد) اعلام کرد این زلزله ساعت ۱۴ و ۵۵ به وقت محلی امروز در دریای مرمره و در فاصله ۷ کیلومتری شهرستان اریلی از توابع استان تکیرداغ رخ داده است.

شدت این زلزله به حدی بود که در استانبول، بورسا، یالووآ، اسکی شهیر و چند استان مجاور دریای مرمره حس شد.

هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی زلزله منتشر نشده است.