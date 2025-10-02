گزارش خبرنگار از برنامه های صبح سفر رئیس جمهور به هرمزگان

گزارش خبرنگار از برنامه های صبح سفر رئیس جمهور به هرمزگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس جمهور صبح امروز وارد بندرعباس شد نشست با خیران مدرسه ساز و فعالان اقتصادی از مهم ترین برنامه های صبح رئیس جمهور بود.

بهره برداری مرحله دوم نیروگاه آلومینیوم هرمزگان و مرحله دوم مجتمع آب شیرینکن یک میلیون متر مکعبی از مهم ترین برنامه های سفر رئیس جمهور به بندرعباس بود.

بیشتربخوانید:تحول جدی در نظام گمرکی کشور در دستور کار است

این طرح ها با دستور رئیس جمهور در ارتباط تصویری به بهره برداری رسید.