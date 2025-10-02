پخش زنده
امروز: -
سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از شناسایی ذخایر ۱۴۰ تنی طلا در معادن استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت و تجلیل از فعالین و کارآفرینان برتر آذربایجانغربی با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شد.
سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان گفت: آذربایجانغربی دارای ۷۱۵ معدن فعال و شناساییشده است که از این تعداد، ۴۹۹ پروانه بهرهبرداری، ۱۸۴ پروانه اکتشاف و ۳۲ گواهی کشف صادر شده است. تاکنون ۱۴۰ تن طلا در معادن استان شناسایی شده، اما ظرفیت واقعی بسیار فراتر از این آمار است.
سخاوت خیرخواه حضور استاندار آذربایجانغربی را عامل مهمی در تحریک توسعه استان دانست و افزود: ظرفیتهای مرزی، موتور محرک تجارت استان هستند. تنها در حوزه سردشت، میرآباد و پیرانشهر بیش از ۱۷ میلیارد تومان منابع میان مردم این مناطق توزیع شده است. سیاستگذاریهای استان نیز در حوزه تجارت مرزی همسو با شعار سال مقام معظم رهبری پیش میرود.