مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بیش از ۵۷۰ کلاس درس با جمعیت بالای ۴۰ نفر در شهر کرمان وجود دارد که این آمار در شهرستانهایی مانند سیرجان، جیرفت و زرند نیز نگرانکننده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، اگرچه بهره گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی استان برای مدرسهسازی در چارچوب راهبرد رییس جمهور مبنی بر «نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» پیگیری شده اما مدیرکل آموزش و پرورش کرمان تاکید می کند که حل بحران زیرساخت آموزشی نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی است.
فرحبخش در نشست کارگروه مردمیسازی مدرسهسازی در استان، با اشاره به وضع تراکم دانشآموزان در مدارس ابتدایی شهر کرمان افزود: این تراکم بالا و تهدیدهای آن ناشی از نبود همکاری مناسب بین آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و شهرداریها در تامین زمین و ساخت مدارس است.
وی سرانه فضای آموزشی در ناحیه ۲ کرمان به ازای هر دانش آموز در مقطع ابتدای ۲.۲ اعلام کرد وافزود: در حالی که در کشور ۵.۶ و در شهر کرمان ۴.۶ است و: ۹۰ هزار دانش آموز کرمان در ناحیه ۲ آموزش و پرورش تحصیل می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کلاس با بیش از ۳۵ دانشآموز و هزار و ۶۲۱ کلاس با بیش از ۴۰ دانشآموز در استان داریم و کرمان یکی از نابرابرترین استانها از نظر شاخصهای آموزشی است.
وی با اشاره به کمبود ظرفیت در هنرستانها افزود: در حالی که صنایع بسیاری در استان فعال هستند، فقط ۴۷ درصد از نظام آموزشی ما به حوزه فنی و حرفهای اختصاص دارد و این شاخص باید بهطور جدی تغییر کند.
فرحبخش با انتقاد از نبود پروتکل مشخص برای واگذاری زمینهای آموزشی، تصریح کرد: در ۱۰ سال اخیر بارها پیگیر اختصاص زمین برای ساخت مدارس بودهایم، اما با مقاومتهای متعدد مواجه شدهایم. اگر همین امروز زمینهای مناسب شناسایی و واگذار شوند، میتوانیم تا ۹۰ درصد مشکلات زیرساختی را در چند سال آینده برطرف کنیم.
فرحبخش با تاکید بر لزوم توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس، افزود: در شرایطی که مفاهیم نوینی مانند هوش مصنوعی و شبکههای ارتباطی وارد فضای آموزشی شدهاند، آموزشهای تخصصی برای کادر آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. آموزش و پرورش آماده است با همکاری شهرداریها، کلاسهای آموزشی برای معلمان برگزار هزینهها پوشش داده شود.
وی همچنین به فشار اقتصادی آموزش در سبد خانوار اشاره کرد و گفت: هزینه آموزش در برخی خانوادهها به اندازه اجاره مسکن رسیده است. این فشار ناشی از کمکاری در توسعه مدارس دولتی و نبود حمایت کافی از آموزش عمومی است. خانوادهها به دلی علت ملاحظات روحی و روانی فرزندان، نمیتوانند به راحتی از مدارس غیردولتی خارج شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در ادامه به وضعیت هنرستانها و مدارس فنی و حرفهای اشاره کرد و افزود: بسیاری از مدارس فنی و حرفهای فاقد تجهیزات استاندارد هستند. دانشآموزان مکانیک بدون دیدن موتور واقعی، صرفا تئوری میآموزند. اگر در سالهای گذشته توانسته بودیم تجهیزات لازم را تامین کنیم، امروز صدها نیروی متخصص در حوزههای فنی داشتیم.
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی برای حل بحران زمین، زیرساخت و توانمندسازی نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش آمادگی دارد حتی هزینه زمینهای دولتی را پرداخت کند تا با مشارکت خیریاو نهادهای مسئول، مسیر توسعه پایدار آموزشی هموار ک شود.
بیش از ۶۸۰ هزار دانش آموز در ۶ هزار و ۲۰ مدرسه استان کرمان سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.