اختتامیه جشنواره سراسری قرآن کریم زینالاصوات در سه بخش قرائت تحقیق، قرائت تقلیدی و قرائت تندخوانی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به ارسال بیش از سه هزار تلاوت از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره قرآنی گفت: آثار دریافتی ابتدا به صورت مجازی داوری شد و پس از چند مرحله قضاوت تخصصی، حدود هزار نفر به مرحله پایانی راه یافتند. مرحله نهایی این رقابتها هفتم تا دهم مهرماه در مجتمع یاوران مهدی جمکران برگزار شد و در پایان، پنج نفر در رشته قرائت تحقیق بزرگسالان، پنج نفر در رشته قرائت تقلیدی نوجوانان و پنج گروه دونفره در بخش تندخوانی به عنوان برگزیده معرفی شدند.
محمدهادی اسلامی افزود: مجموع جوایز این دوره از مسابقات ۱۰ میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان بود که به راهیافتگان مرحله نهایی و برگزیدگان اهدا شد.
اسلامی با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان و دانش آموزان در این جشنواره گفت: هدف از برگزاری زینالاصوات شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی، تکریم قاریان و حافظان قرآن و تربیت سفیران قرآن کریم برای کشورهای مختلف است.
گفتنی است آیین اختتامیه جشنواره زین الاصوات با حضور قاریان از کشور عراق از جمله استاد کریم منصوری برگزار شد و در حاشیه مراسم نیز از خدمات قرآنی حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به پاس چهار دهه فعالیت در عرصه قرآن تجلیل شد.