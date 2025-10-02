به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به ارسال بیش از سه هزار تلاوت از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره قرآنی گفت: آثار دریافتی ابتدا به صورت مجازی داوری شد و پس از چند مرحله قضاوت تخصصی، حدود هزار نفر به مرحله پایانی راه یافتند. مرحله نهایی این رقابت‌ها هفتم تا دهم مهرماه در مجتمع یاوران مهدی جمکران برگزار شد و در پایان، پنج نفر در رشته قرائت تحقیق بزرگسالان، پنج نفر در رشته قرائت تقلیدی نوجوانان و پنج گروه دونفره در بخش تندخوانی به عنوان برگزیده معرفی شدند.

محمدهادی اسلامی افزود: مجموع جوایز این دوره از مسابقات ۱۰ میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان بود که به راه‌یافتگان مرحله نهایی و برگزیدگان اهدا شد.

اسلامی با اشاره به حضور پررنگ نوجوانان و دانش آموزان در این جشنواره گفت: هدف از برگزاری زین‌الاصوات شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی، تکریم قاریان و حافظان قرآن و تربیت سفیران قرآن کریم برای کشور‌های مختلف است.

گفتنی است آیین اختتامیه جشنواره زین الاصوات با حضور قاریان از کشور عراق از جمله استاد کریم منصوری برگزار شد و در حاشیه مراسم نیز از خدمات قرآنی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به پاس چهار دهه فعالیت در عرصه قرآن تجلیل شد.