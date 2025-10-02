تاکنون ۳۶۳ کیلومتر کانال انتقال آب برای مزارع احداث شده، ۸۳۰ کیلومتر انتقال آب با لوله انجام گرفته و ۲۶۰ کیلومتر نیز قنات احیا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در استان زنجان تاکنون ۳۶۳ کیلومتر کانال انتقال آب برای مزارع احداث شده، ۸۳۰ کیلومتر انتقال آب با لوله انجام گرفته و ۲۶۰ کیلومتر نیز قنات احیا شده است.

جعفری به همکاری مؤثر با بسیج سازندگی در اجرای این طرح‌ها اشاره کرد و گفت: در قالب این همکاری، توانستیم موافقت اجرای ۱۳۰ کیلومتر پروژه را هم دریافت کنیم که اکنون در حال اجراست.

وی گفت: این رقم در مقایسه با سال‌های گذشته نشان‌دهنده رشد چشمگیر و جهش در عملکرد اجرایی استان است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین به وضعیت اعتبارات تخصیص یافته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، از مجموع ۶۲ میلیارد تومان اعتبار برای کانال‌ها و انتقال آب، ۴۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر تحول در نحوه اجرای پروژه‌ها، از مکان‌محور شدن پروژه‌های آب و خاک استان خبر داد و گفت: انتقال آب با لوله از ۶۶ کیلومتر در سال‌های گذشته به ۴۲۰ کیلومتر افزایش یافته و احداث کانال‌ها نیز از ۱۰ کیلومتر به ۴۰۰ کیلومتر رسیده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه مکان محور کردن طرح‌های خطوط انتقال آب با لوله در مزارع این استان از ۶۶ کیلومتر به ۴۲۰ کیلومتر رسیده و ۱۳۰ کیلومتر بتن پارچه‌ای هم در استان در حال اجراست، گفت: این جهش حاصل تعامل مؤثر با بسیج سازندگی و تخصیص هدفمند اعتبارات عمرانی بوده و اجرای آن نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری کشاورزی ایفا کرده است.

جعفری افزود: با مکان محور شدن، موقعیت مکانی پروژه‌ها مشخص می‌شود که این موضوع در توزیع اعتبارات آینده و شناسایی پروژه‌های جدید اهمیت بسزایی دارد.

وی با اشاره به تکمیل دو هزار و ۵۰۰ شبکه آبیاری و بهره‌برداری از ۶۰ دستگاه جدید در این بخش، ابراز امیدواری کرد: با استمرار تخصیص اعتبارات، تقویت تعاملات بین‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، پروژه‌های حوزه آب و خاک استان زنجان بتوانند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری کشاورزی و حفاظت از منابع طبیعی ایفا کنند.