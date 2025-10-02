کاپیتان تیم ملی والیبال بانوان کشورمان گفت: رقابت‌های کاوا نیز به دلیل تأثیرگذاری در رنکینگ اهمیت زیادی برایمان دارد و تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا با مدال طلا به کشور برگردیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شبنم علیخانی پس از پیروزی تیم ایران مقابل تاجیکستان در رقابت‌های قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم و به تیم خودمان بابت این پیروزی تبریک می‌گویم. مسابقات کاوا خیلی غیرمنتظره برگزار شد؛ ابتدا قرار بود در کشور نپال برگزار شود، اما لغو شد و اکنون خارج از برنامه در کشور ازبکستان در حال برگزاری است. خدا را شکر با آمادگی که بازیکنان داشتند توانستیم خودمان را به این مسابقات برسانیم.

وی تصریح کرد: بازی‌ها نسبتا سبک است و هدف اصلی تیم ایران حضور شایسته در بازی‌های کشور‌های اسلامی خواهد بود، اما رقابت‌های کاوا نیز به دلیل تأثیرگذاری در رنکینگ اهمیت زیادی برایمان دارد. تمام تلاشمان را به کار می‌گیریم تا با مدال طلا به کشور برگردیم و با انگیزه چند برابر به استقبال بازی‌های کشور‌های اسلامی برویم.

کاپیتان تیم ملی والیبال زنان در مورد بازی فردا مقابل ازبکستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ازبکستان از امتیاز میزبانی استفاده می‌کند، فکر می‌کنم نسبت به دو بازی گذشته دیدار سخت‌تری پیش رو داریم، اما مطمئنم اگر متحد و یکدل و با هماهنگی کامل وارد زمین شویم، موفق به شکست این تیم هم خواهیم شد.

تیم ملی والیبال بانوان ایران فردا (جمعه یازدهم مهر) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ازبکستان، میزبان مسابقات، خواهد رفت.