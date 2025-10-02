عملیات اجرایی بزرگترین طرح مشارکتی مسکن شرق کشور به منظور ساخت چهار هزار و ۵۲ واحد مسکونی، در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز، پنجشنبه در این مراسم ابراز امیدواری کرد، در این طرح، بازآفرینی به معنی واقعی محقق شود و یک الگوی مناسب برای مشارکت‌ها باشد.

غلامحسین مظفری افزود: اقدامات در این حوزه باید با استفاده از تجربه‌های قبل ارتقا یابد و امیدواریم این ساخت و ساز‌ها منجر به ورود جمعیت جدید نشود بلکه جابجایی جمعیت از بافت فرسوده به بافت جدید صورت گیرد.

شهردار مشهد نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: این طرح مشارکتی با همکاری شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در زمینی به مساحت ۲۵۳ هزار مترمربع در اراضی جنوب بلوار حر و در مجاورت پارک ۷۳ هکتاری (بوستان کرامت) در محدوده منطقه ۶، اجرا می‌شود.

محمدرضا قلندر شریف افزود: این طرح بزرگ با پیگیری معاونت اقتصادی شهرداری در زیربنای حدودی ۴۶۴ هزار مترمربع در قالب دو بخش اصلی آپارتمانی و مجتمع ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: این طرح در بخش آپارتمانی شامل ۱۶۶ بلوک به تعداد هزار و ۱۲۲ واحد مسکونی و در بخش مجتمع ۲۵ بلوک به تعداد دو هزار و ۹۳۰ واحد مسکونی است که واحد‌های مسکونی به متراژ‌های ۶۰ و ۷۵ و ۹۵ متری است و در کنار آنها بلوک‌های تجاری، آموزشی و فرهنگی نیز برای رفاه ساکنین، پیش بینی شده است.

شهردار مشهد ادامه داد: قرارداد ساخت مجتمع چهار هزار و ۵۲ واحدی با هزینه‌ای افزون بر ۹۰ هزار میلیارد ریال با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی امضا شده است.

قلندر شریف گفت: بر این اساس و طبق قرارداد، آورده شهرداری شامل زمین و پروانه می‌شود و آورده بنیاد مسکن با توجه به وظیفه ذاتی خود که ساخت مسکن برای محرومین جامعه بوده است، نیز شامل تامین هزینه‌های ساخت و اجرای طرح خواهد بود.

وی افزود: طبق زمان بندی پیش بینی شده در قرارداد این طرح باید ظرف پنج سال تکمیل و آماده بهره برداری شود.

شهردار مشهد اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی تعریف طرح در محدوده شهرک شهید رجایی، بازآفرینی محلات کم برخوردار پیرامون شهر بوده است.

قلندر شریف ادامه داد: امیدواریم این کار منجر به توسعه شهر و ایجاد توازن در برخورداری شهروندان مناطق کم برخوردار از امکانات و خدمات تجاری، فرهنگی و آموزشی شود و برخی از مشکلات اجتماعی و محیطی منطقه را حل و به اهداف کلان توسعه شهر مشهد با محوریت حرم مطهر رضوی به سمت شرق شهر مشهد، کمک کند.

طرح مشارکتی امروز در منطقه بلوار قمر بنی هاشم شهرک شهید رجایی آغاز شد.

حاشیه شهر مشهد با گستره‌ای که ۱۳ درصد از مساحت این کلانشهر را دربرمی گیرد، ۳۲ درصد جمعیت مشهد را در خود جای داده است.

این به معنای آن است که بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت سه و نیم میلیون نفری کلانشهر مشهد در ۶۶ پهنه حاشیه شهر سکونت دارند که ۳۰۰ هزار نفر از این تعداد را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند.

مشهد دومین کلانشهر کشور است که با معضل حاشیه نشینی مواجه بوده و جمعیت ساکن در حاشیه آن ۱۲ درصد از متوسط کشوری بیشتر است.