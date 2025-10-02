به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت و تجلیل از فعالین و کارآفرینان برتر آذربایجان‌غربی با حضور مسئولان استانی و ملی برگزار شد.

ممکان یکی از نمایندگان مردم ارومیه در این مراسم گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتحاد و هم‌افزایی صنعتگران و دستگاه‌های اجرایی هستیم. صدای صنعت این دیار باید به گوش مسئولان برسد و توسعه کشور در گرو همگرایی است.

علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز خطاب به صنعتگران اظهار داشت: شما چرخ اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورید. در همه جای دنیا صادرکنندگان مورد حمایت قرار می‌گیرند و ما نیز باید قوانین حمایتی را در همین راستا تنظیم کنیم. امروز شرایط برای تولیدکنندگان دشوار است و بانک‌ها باید بستر لازم برای تسهیل امور اقتصادی و تولید را فراهم کنند.

همچنین حجت‌الاسلام سید ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس، با اشاره به چالش‌های موجود گفت: اختلاف بین وزارت صمت و بانک مرکزی باید برطرف شود. کارخانه‌های کوچک و بزرگ باید با ظرفیت بیشتر فعالیت کنند و از خام‌فروشی فاصله بگیریم. افزایش ترانزیت، توسعه تولید، گسترش پایش زمین‌شناسی و هدایت منابع داخلی به سمت تولید از اولویت‌های جدی استان است.