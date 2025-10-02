پخش زنده
جشنواره گردو در شهر تویسرکان و روستاهای «کُرزان»، «کهنوش» با هدف شکرگزاری برداشت محصول و معرفی بیش از پیش طلای سبز تویسرکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: ایران پس از چین و آمریکا سومین تولیدکننده گردوی جهان است و شهرستان تویسرکان، با تولید ۷۵ هزار تن گردو در استان همدان، پایتخت گردوی کشور به شمار میرود.
محمدمهدی برومندی افزود: استان همدان با تنها ۱.۲ درصد منابع آبی کشاورزی کشور، ۵ درصد محصولات کشاورزی ایران را تولید میکند که نشاندهنده آگاهی و مهارت بالای کشاورزان این منطقه است.
استاندار همدان هم گفت: همدان استانی است که اقتصادش بر پایه کشاورزی بنا شده و محصولات متنوعی تولید میکند؛ محصولاتی که برخی همچون گردو، انگور، سیر و سیبزمینی نهتنها در کشور، بلکه در جهان دارای رتبههای برتر هستند.
حمید ملانوری شمسی از برنامههای زیرساختی شهرستان، شامل تقویت شبکه جادهای، خدمات بهداشت و درمان و توسعه محور گردشگری تویسرکان_گنجنامه خبر داد و تعامل دستگاههای اجرایی، ائمه جمعه، نمایندگان و بخش خصوصی را ضامن تحقق این اهداف دانست.
معرفی و شناساندن ظرفیتها و قابلیتهای منطقه، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و حمایت از باغداران و تولیدکنندگان از جمله اهداف برگزاری این جشنواره بود.
در حاشیه جشنواره گردو تویسرکان، طرح مولدسازی روستاها، در روستای «کهنوش» شهرستان بهعنوان پایلوت بهطور رسمی رونمایی شد.
این برنامه با هدف بهرهوری بیشتر منابع، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد روستایی طراحی شده و قرار است بهعنوان نمونه موفق در دیگر نقاط شهرستان تویسرکان اجرا شود.