به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دبیر علمی کنگره دومین همایش بینالمللی پیشگیری از سرطان گفت: در دومین کنگره بین المللی سرطان، ۱۹۰ مقاله دریافت شد که از این تعداد، ۱۰۱ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت و ۳۰ مقاله به صورت سخنرانی ارائه میشود.
شهیر در افتتاحیه دومین کنگره بینالمللی پیشگیری از سرطان با تأکید بر اهمیت رویکرد فردی و خانوادهمحور در مقابله با سرطان، افزود: حل این مشکل نیازمند همکاری تمامی موسسات و افراد است و نباید تنها به اقدامات دانشگاهها یا سازمانها بسنده شود.
شهیر در بخش دیگری از سخنان خود به مقالات اشاره کرد و گفت: موضوعات مقالات شامل تغذیه، علوم روانشناختی، فرهنگسازی، آموزش، فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و امواج مخابراتی، تغییر اقلیم، کیفیت آب آشامیدنی، محصولات غذایی سالم، آموزش در مدارس، بیمه پزشکی و حمایت از بیماران سرطانی است.
شهیر افزود: همچنین مقالاتی از کشورهای خارجی مانند آلمان، ایتالیا، ارمنستان، ترکیه، هندوستان و با حضور سخنرانانی از دانشگاههای معتبر ارائه میشود.
وی به برنامههای مختلف کنگره اشاره کرد و گفت: عناوینی، چون فلزات سنگین، مارکرهای تشخیص سرطان، مدلهای سرطانی، تغذیه، استرس، تمرینات ورزشی، گیاهان دارویی و حمایت از بیماران سرطانی از جمله آنهاست.
معاون پژوهشی دانشگاه زنجان با بیان اینکه پاسخهای صریح باید برای سوالات داشته باشیم گفت: در این راستا، مرکز تحقیقات دانشگاه زنجان شکل گرفته که نقش نخ تسبیح فعالیتهای علمی و پژوهشی را دارد و مجلهای برای انتشار دستاوردهای این مرکز راهاندازی شده است.
امید رحمانی افزود: این مراسم با پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه زنجان برگزار میشود که همزمان با برنامههای امسال و کنگرهای در سطح ملی برنامه ریزی شده است.
وی اضافه کرد:هدف اصلی این برنامهها، تاثیرگذاری در جامعه و پاسخگویی به سوالات مهم در حوزههای مختلف بهویژه در زمینه سلامت، محیط زیست، کشاورزی و صنعت است.
رحمانی، به اهمیت برگزاری کنگره دوم اشاره و بر نقش دانشگاه در کمک به حل مسائل شهری و ملی در حوزههایی مانند مدیریت پسماند و آلایندهها تاکید کرد.
وی، بر ضرورت پاسخگویی سریع و شفاف به سوالات مهم و تاثیرگذار در سلامت مردم تأکید کرد و گفت: تغییرات مدیریتی و سیاستگذاریها در دولتهای مختلف نیازمند وجود بازوی مشورتی قوی است.
رحمانی با بیان اینکه دانشگاه زنجان ۴۰۰ هکتار زمین داد که بخش زیادی از آن به حوزه کشاورزی اختصاص دارد، افزود: دانشگاه در این خصوص برنامههایی در حوزه کشاورزی دارد، از جمله تولید محصولات کشاورزی کنترلشده در داخل دانشگاه و عرضه آنها در سطح استانی و کشوری که این اقدامات بهمنظور کاهش دغدغههای مردم و توسعه پایدار است.
وی اظهار داشت:این اقدام در حوزه محیط زیست، موضوع آلایندهها در آب، خاک و هوا و همچنین مدیریت پسماند و جلوگیری از بروز آلایندهها از اهمیت زیادی برخوردار است.
رحمانی افزود: دانشگاه زنجان با وجود غیرپزشکی بودن، در حوزه سلامت و پیشگیری فعالیتهایی انجام میدهد و در نظام رتبهبندی بینالمللی در رتبههای برتر قرار دارد که نشاندهنده تاثیرگذاری این دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی است.
وی همچنین بر ضرورت همدلی و حمایتهای اجتماعی برای بیماران سرطانی و ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.