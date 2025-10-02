پخش زنده
بخش سیتیاسکن بیمارستان امام حسین (ع) کرمان با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان درآیین افتتاح بخش سیتیاسکن بیمارستان امام حسین گفت:کرمان ظزفیت رای تبدیل شدن به قطب منطقه جنوب شرق کشور و خدمات به بیماران استان و سایر مراجعان از استانهای همجوار را دارد.
محمد علی طالبی افزود: با طرح توسعه بیمارستان امام حسین (ع) و ساختمان جدید، ۱۰۰ تخت بیمارستانی به حوزه بهداشت و درمان استان اضافه میشود.
وی از بایگانی مدارک پزشکی و بخشهای تخصصی اعصاب و روان، مغز و اعصاب و اطفال بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به ارتش بازدید کرد.
به گفته فرمانده قرارگاه منطقهای جنوب شرق ارتش، برای راهاندازی بخش سیتیاسکن و خرید دستگاه در مجموع ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات واگذاری ارتش و تعامل با استانداری هزینه شده است.
امیر غلامعلیان افزود: با اجرای طرح توسعه، این بیمارستان به بیمارستان فوق تخصصی مغز و اعصاب تبدیل شده است و هیچ محدودیتی در پذیرش بیمار، امدادرسانی و کمک به مردم وجود ندارد.