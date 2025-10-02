به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، استاندار کرمان درآیین افتتاح بخش سی‌تی‌اسکن بیمارستان امام حسین گفت:کرمان ظزفیت رای تبدیل شدن به قطب منطقه جنوب شرق کشور و خدمات به بیماران استان و سایر مراجعان از استان‌های همجوار را دارد.

محمد علی طالبی افزود: با طرح توسعه بیمارستان امام حسین (ع) و ساختمان جدید، ۱۰۰ تخت بیمارستانی به حوزه بهداشت و درمان استان اضافه می‌شود.

وی از بایگانی مدارک پزشکی و بخش‌های تخصصی اعصاب و روان، مغز و اعصاب و اطفال بیمارستان امام حسین (ع) وابسته به ارتش بازدید کرد.

به گفته فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش، برای راه‌اندازی بخش سی‌تی‌اسکن و خرید دستگاه در مجموع ۳۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات واگذاری ارتش و تعامل با استانداری هزینه شده است.

امیر غلامعلیان افزود: با اجرای طرح توسعه، این بیمارستان به بیمارستان فوق تخصصی مغز و اعصاب تبدیل شده است و هیچ محدودیتی در پذیرش بیمار، امدادرسانی و کمک به مردم وجود ندارد.