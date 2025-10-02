وزیر میراث‌فرهنگی از واگذاری بهره‌برداری دو بنای تاریخی به بخش‌خصوصی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تبدیل دهدشت به یکی از ظرفیت‌های برجسته گردشگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در دومین روز از سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد، در بازدید از بافت تاریخی دهدشت، بر لزوم احیای هدفمند و مرمت اصولی این مجموعه ارزشمند تاریخی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تعیین‌تکلیف ابنیه و بنا‌های موجود در محدوده بافت تاریخی دهدشت یکی از اولویت‌های وزارتخانه است، اظهار داشت: احیای دهدشت در چارچوب ضوابط کارشناسی و علمی دنبال می‌شود و هیچ اقدامی خارج از اصول مرمتی و حفاظتی پذیرفته نیست.

صالحی‌امیری با اشاره به رویکرد دولت در زمینه مشارکت بخش‌خصوصی افزود: بهره‌برداری از دو بنای این بافت به بخش‌خصوصی واگذار شده است و این اقدام علاوه بر مرمت اصولی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر ارزش تاریخی دهدشت خاطرنشان کرد: این مجموعه که یادگار شکوه دوران صفویه است، در آینده‌ای نزدیک به یکی از مقاصد ممتاز گردشگری کشور تبدیل خواهد شد و می‌تواند جایگاهی ملی و بین‌المللی به دست آورد.

او همچنین از شناسایی منازل و زمین‌های مسکونی در محدوده بافت تاریخی دهدشت خبر داد و گفت: اطلاعات و نتایج این شناسایی در کارگروه‌های تخصصی وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا فرآیند احیا و بازآفرینی بافت تاریخی دهدشت با نگاه توسعه‌محور، علمی و پایدار ادامه یابد.