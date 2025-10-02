به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در گردهمایی فعالان گردشگری استان اصفهان با اشاره به حمایت بی‌قیدوشرط استانداری از فعالان حوزه گردشگری گفت: جامعه گردشگری، جامعه مظلوم است و هرکس در حوزه گردشگری فعالیت کند، ایثارگر است، چون ممکن است متضرر شود. ما به هیچ عنوان این عزیزان را تنها نمی‌گذاریم و شهر به شهر استان آماده حمایت از آنها هستیم.

مهدی جمالی نژاد افزود: در سند توسعه استان اصفهان، گردشگری به عنوان محور اول توسعه اقتصادی محسوب شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هم با اشاره به تصویب طرح جامع گردشگری استان اصفهان در شورای برنامه ریزی استان گفت: در این طرح ۴۸۰ منطقه برای سرمایه گذاری گردشگری به ترتیب اولویت جامع و کامل معرفی شده است.

امیر کرم زاده افزود: با تصویب ۲۲ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان، استان اصفهان جایگاه نخست کشور را در جذب سرمایه‌گذاری‌های این بخش به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: طرح‌های مختلف گردشگری با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان اصفهان در حال اجراست

کرم زاده افزود: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه طرح‌های گردشگری تا پایان سال درحال پرداخت است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان هم در حاشیه این گردهمایی با بیان اینکه سعی در تمرکز روی گردشگری داخلی داریم گفت: اوضاع گردشگری ما از جمله اشغال تخت هتل‌ها خوب است و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال، میزان افزایش گردشگری به ۱۱ تا ۱۶ درصد برسد.

علیرضا حبیبی افزود:در اصفهان ۱۲۰ هتل و هتل آپارتمان شامل پنج هتل پنج ستاره داریم و تا ماه‌های های آینده سه هتل پنج ستاره دیگر اضافه می‌شود.