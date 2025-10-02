به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سرهنگ پاسدار سیدمهدی غفاری فرمانده لشکر عملیاتی۳ حمزه (ع) بهمراه حجت الاسلام ابراهیمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این لشکر با خانواده‌های معظم شهیدان سردار جواد نارنجی و میثم خلیلی دیدار و از صبر و استقامت آنها قدردانی کردند.

در این دیدار‌ها سرهنگ پاسدار سیدمهدی غفاری ظهار داشت: امنیت و آبادانی کشور را مرهون و مدیون خون پاک شهداء هستیم.

وی گفت: خانواده شهدا مظهر ولایت مداری، میهن پرستی، صبر و بردباری بوده و استقامت خانواده شهدا ستودنی است.

شهیدان جواد نارنجی و میثم خلیلی در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به فضی شهادت نائل آمدند.