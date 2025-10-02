پخش زنده
به مناسبت هفته گردشگری، مراسمی با حضور مسئولان استانی و فعالان این حوزه در کردستان برگزار و از تلاشهای فعالان گردشگری تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،در مراسم تجلیل از فعالان حوزه گردشگری کردستان، بر افزایش بهرهوری در بخش گردشگری، توسعه گردشگری رویدادی، تقویت زیرساختها و معرفی ظرفیتهای گردشگری استان تأکید شد.
کردستان که از آن به عنوان بهشت گردشگری ایران یاد میشود، علاوه بر ظرفیتهای فراوان، با چالشهایی نیز روبهروست که نباید نادیده گرفته شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان در این مراسم از اختصاص ۱۴ درصد تسهیلات منابع تکلیفی به حوزه گردشگری خبر داد و افزود: بخش گردشگری یکی از بندهای مهم سند توسعه استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان نیز با بیان اینکه بهرهوری پایین از آفتهای گردشگری استان است، گفت: بیش از ۳۰ درصد مصوبات سفر آینده رئیسجمهور به توسعه زیرساختهای استان اختصاص خواهد یافت. وی سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی استان را ۵ درصد اعلام کرد.
همچنین سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، توسعه گردشگری رویدادمحور را یکی از راهکارهای رونق این بخش دانست.
میمنتآبادی، رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این مراسم گفت: «گردشگری تنها صنعت سودآور استان است و هر سرمایهگذاری که در این بخش وارد شود، قطعاً موفق خواهد بود.»
در پایان مراسم، از جمعی از فعالان گردشگری استان کردستان تجلیل شد.