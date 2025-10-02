امروز: -
وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۷/۱۰

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰- ۱۶:۵۰
خبرهای مرتبط

ادامه وقوع پدیده گرد و خاک در خوزستان

کاهش دمای هوا تا اواسط هفته آتی در استان مرکزی

جوی پایدار حاکم برآسمان چهارمحال و بختیاری

تداوم بارش‌ها در گلستان/ثبت بارش ۴۰ میلی متری در النگدره گرگان

وزش باد نسبتا شدید، امروز و فردا در قم

پایداری هوای استان مازندران از امروز

برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوا ، بارش باران
