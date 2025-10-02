ازتجهیزات جدید و تخصصی بخش مکانوتراپی (حرکت درمانی) در مجتمع توانبخشی جمعیت هلال احمر استان کرمان رونمایی و ۳۱ دستگاه خودرو به ناوگان هلال احمر اضافه شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، ارزش تجهیزات مکانوتراپی هلال احمر برای ارتقای خدمات بازتوانی بیماران و توانبخشی مراجعه‌کنندگان ۱۵ میلیارد ریال و ارزش لجستیک و خودرو‌ها ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام شد.

استاندار کرمان در این آیین با قدردانی از خدمات جمعیت هلال احمر استان گفت: تجهیز ناوگان امدادی با توجه به گستردگی و تنوع اقلیمی این استان ضروری و امید است این تلاش‌ها سبب افزایش رضایت عمومی شود.

طالبی با اشاره به وسعت، پراکندگی جمعیت و حادثه خیزی استان کرمان افزود: در کنار توجه جمعیت هلال احمر کشور، در استان نیز توانمان را برای رفع کمبود‌ها و پوشش نیاز‌های جمعیت هلال احمر می‌گذاریم.

وی یادآور شد: کارنامه جمعیت هلال احمر استان در امدادرسانی به آسیب دیدگان از تجاوز رژیم صهیونیستی درخشان است و باید قدردان ایثارگری داوطلبان این جمعیت باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان هم گفت: گروه هلال احمر استان شامل ۳۵ نفر از داوطلبان در مناطقی که در جنگ ۱۲ روزه مورد حمله قرار گرفتند حاضر شدند و به آسیب دیدگان امدادرسانی کردند.

رضا فلاح با اشاره به اضافه شدن ۳۱ دستگاه خودرو برای حوزه امداد و درمان گفت: ۵۵ دستگاه خودرو از جمله وانت و آمبولانس طی هفت ماه امسال به ناوگان جمعیت هلال احمر استان اضافه شده است.

در مراسمی از داوطلبان جمعیت هلال احمر که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور در مناطق آسیب دیده به هموطنان امدادرسانی کردند قدردانی شد.