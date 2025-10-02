امروز: -
طعم شیرین تولید و اشتغالزایی در کوهستان‌های ایلام

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰- ۱۶:۵۸
خبرهای مرتبط

آغاز سرشماری زنبورستان‌های ایلام

آغاز سرشماری زنبورستان‌های خراسان جنوبی

تولید ۹۵۵ تن عسل به همّت زنبورداران شهرستان اسکو

آذربایجان‌غربی، رتبه نخست تولید عسل در کشور

تولید بیش از هزار و ۳۰۰ تن عسل در کهگیلویه و بویراحمد

برداشت حدود ۳ هزار تن عسل در چهارمحال و بختیاری

برچسب ها: برداشت عسل ، تولید عسل ، استان ایلام
