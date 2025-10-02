همزمان با هفته گردشگری، نخستین قطار گردشگری از مشهد به سرخس، امروز پنجشنبه به صورت نمادین حرکت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این قطار برای نخستین بار و با هدف معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده این منطقه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان، از این مسیر فعال شده است.

سید جواد موسوی اضافه کرد: از دیگر اهداف مهم این اقدام نمادین، باز شدن راه برای افتتاح قطار بین‌المللی با کشور دوست و همسایه ترکمنستان است.

او یادآور شد: این اقدام با همکاری مشترک میان این اداره کل، راه آهن، فرمانداری شهرستان سرخس و بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری برگزار شده است.

موسوی با اشاره به اینکه شهرستان سرخس دارای ظرفیت‌های گردشگری ناشناخته‌ای است، ادامه داد: این مسیر گردشگری می‌تواند به معرفی ظرفیت‌هایی نظیر «رباط شرف» به عنوان شاخص تمام رباط‌های ثبت جهانی، کمک و این شهرستان را به قطب گردشگری تبدیل کند.

استان خراسان رضوی دارای بیش از دو هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.