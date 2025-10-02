به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رییس اداره راهداری شهرستان آشتیان گفت: اصلاح نقاط حادثه خیز، خط کشی و نصب علائم در محور‌های مواصلاتی شهرستان به کاهش تصادفات کمک کرده است.

صابر کربلایی حسنی با بیان این که جاده آشتیان به اراک یکی از محور‌های پرتردد شهرستان بوده که علاوه بر باریک بودن و وجود پیچ‌های خطرناک، زمینه‌ساز سوانح و تلفات رانندگی بسیار است، از آغاز عملیات اجرایی برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز این مسیر و نصب علائم راهنمای در آن خبر داد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال پنج کیلومتر شانه سازی، اصلاح شیب شیروانی در محور آشتیان به آهنگران و اصلاح دو کیلومتر نقاط پرتگاهی، ایمن سازی شیب شیروانی در محور آشتیان به راهجرد و افزون بر خط کشی ۱۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی محقق شده است.