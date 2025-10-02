دبیر علمی سومین جایزه ملی جوانی جمعیت با بیان اینکه از فردا داوری‌های این رویداد آغاز می‌شود، گفت: از ۳۰ اردیبهشت تا ۸ مهرماه، حدود هزار و ۹۹۳ نفر در این رویداد ثبت نام کردند و انتظار داریم تا ساعات پایانی امروز، آمار ثبت نام کنندگان به بیش از ۲ هزار نفر برسد.

مهدی مالمیر درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: سومین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت در ۷ بخش برگزار می‌شود و تا ۸ مهرماه، هزار و ۳۰۶ خانواده، ۱۸۴ رسانه، ۱۴۵ دستگاه اجرایی، ۱۲۸ سازمان مردم نهاد (سمن)، ۱۰۱ نخبه، ۸۶ مدیر و ۴۳ شرکت خصوصی آثار و دستاورد‌های خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

وی با بیان اینکه ارکان اصلی این رویداد متشکل از کمیته داوری، کمیته علمی و کمیته اجرایی است، افزود: داوری‌ها از فردا، ۱۱ مهرماه آغاز می‌شود و پیش بینی می‌کنیم که نتایج نهایی را تا ۳ هفته آینده اعلام کنیم.

دبیر علمی سومین جایزه ملی جوانی جمعیت گفت: امسال علاوه بر ۷ بخش اصلی، ۲ بخش جانبی شامل عکس و فیلم کوتاه و ایده‌های خلاقانه و نوآورانه جمعیتی به ساختار جایزه اضافه شد.

این مقام مسئول تاکید کرد: بخش عکس و فیلم کوتاه با رویکرد خانواده محور و با عنوان تصویر خانواده و کودک در ایران درنظر گرفته شده است. در این بخش هرکسی می‌تواند با ثبت خاطرات امیدبخش از دوران کودکی، فرزند و خانواده وارد مسابقه و جشنواره عکس و فیلم کوتاه شود.

مالمیر افزود: بخش ایده‌های خلاقانه و نوآورانه جمعیتی هم برای شناسایی و پرورش ایده‌های عملیاتی در نظر گرفته شده است. این بخش‌ها فرصت مناسبی برای مشارکت فعال‌تر جوانان، هنرمندان و خلاقان عرصه جمعیت فراهم می‌کند.

وی همچنین از اضافه شدن بخش جدید دیگری به این دوره خبر داد و گفت: امسال بخش مجاهدان جمعیت برای تجلیل از نام و یاد شهدای ۱۲ روزه دفاع مقدس که در رابطه با خانواده و جوانی جمعیت فعالیت داشتند، به جشنواره اضافه شده است. ازجمله این شهدا می‌توان به شهید میثم رضوان پور، معاون اجتماعی سازمان بسیج و پدر ۵ فرزند اشاره کرد.

گفتی است؛ سومین دوره جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۴ آبان‌ماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد و در آن، از منتخبان حوزه‌های مختلف تجلیل می‌شود.