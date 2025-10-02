پخش زنده
مسابقات کراسفیت آتشنشانان خراسان شمالی به مناسبت هفته آتشنشانی در چهار رده سنی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی به مناسبت هفته آتشنشانی و بزرگداشت روز ملی آتشنشان، مسابقات تخصصی کراسفیت با حضور آتشنشانان استان در چهار رده سنی برگزار شد.
در رده سنی زیر ۳۴ سال، رضا کلاته مقام اول را کسب کرد، رضا وحدانی دوم و سعید یوسفی سوم شدند.
در رده سنی ۳۵ تا ۳۹ سال، ابراهیم ولیان، علیاکبر گلمنش و بهزاد قویدل اول تا سوم شدند.
در رده سنی ۴۰ تا ۴۴ سال، جواد نامدار و محسن رشیدی و در رده ۴۵ تا ۴۹ سال، روحالله بیتا و مسلم ظهرابی، حائز رتبه های برتر شدند.