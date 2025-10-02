پخش زنده
مدیرکل ارتباطات مازندران از اتصال ۱۹۴ خانوار روستایی به شبکه ملی اطلاعات و بهرهمندی از اینترنت پرسرعت همراه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی همزمان با هفته ارتباطات و با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند هستهای کشور شهید دکتر علی باکویی کتریمی، نخستین سایت ارتباطی نسلهای دوم، سوم و چهارم (۲G، 3G، 4G) در روستای کتریم بخش دودانگه شهرستان ساری به بهرهبرداری رسید.
اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این مراسم گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل طرحهای توسعه ارتباطات روستایی USO وزارت ارتباطات، توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) و مخابرات منطقه مازندران اجرا شد.
وی افزود: با راهاندازی این سایت، جمعیتی بالغ بر ۴۴ خانوار ثابت و ۱۵۰ خانوار شناور در روستای کتریم به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و از خدمات باکیفیت صوت و اینترنت پرسرعت همراه بهرهمند شدند.
اعزی با اشاره به نقش ارتباطات در توسعه پایدار گفت: اتصال روستاها به اینترنت پرسرعت، دروازه ورود به اقتصاد دیجیتال و بستری برای رونق کسبوکارهای محلی در حوزههای کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدمات روستایی است.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی دو سایت ارتباطی دیگر در روستاهای مجی و واودره در منطقه بالادست شهرستان ساری خبر داد که پس از تأمین تجهیزات، بر اساس اولویتهای وزارت ارتباطات عملیاتی خواهند شد.
در ادامه مراسم، محمدعلی نوبخت فرماندار شهرستان ساری با قدردانی از تلاشهای وزارت ارتباطات و اپراتور همراه اول گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی، زمینهساز تحقق عدالت دیجیتال، ارتقای رفاه عمومی و تحکیم بنیانهای علمی، فرهنگی و آموزشی است.
وی تأکید کرد: این پروژه نماد عینی تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی مردم شریف روستایی و همسویی با سیاستهای کلان کشور در حوزه عدالت اجتماعی و رشد متوازن است.
در پایان این آیین، افتتاح رسمی سایت جدید همراه اول با حضور پدر شهید دکتر علی باکویی انجام شد.