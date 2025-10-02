پخش زنده
مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان به شهروندان هشدار داد از هرگونه تماس، جابجایی یا نزدیکی به لاشه فکها خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرهادحسینی طایفه در پی مشاهده لاشههای فک در سواحل استان به شهروندان هشدار داد: از هرگونه تماس، جابجایی یا نزدیکی به لاشه فکها خودداری کنند و در اسرع وقت موضوع را به اداره محیطزیست، اداره دامپزشکی یا دهیاریهای محلی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی علت مرگ و کنترل بهداشتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال حدود ۲۹ لاشه فک در سواحل استان گیلان مشاهده شده است همچنین افزود: در روزها و هفتههای اخیر، همزمان با آغاز بارندگیها و مواج شدن دریای خزر، با وجود اینکه اغلب لاشهها در وضعیت فساد و پوسیدگی قرار داشتند و امکان نمونهبرداری علمی از آنها وجود نداشت، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد که وضعیت جسمی مناسب لاشهها حاکی از وقوع یک مرگ دستهجمعی و ناگهانی است که میتواند ناشی از یک عامل طبیعی یا غیرطبیعی باشد.
عباس عاشوری رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگیهای دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان هم گفت: با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از مرگومیر در سایر گونههای دریایی دریای خزر دریافت نشده است، احتمال وجود یک عامل ویروسی بهعنوان علت اصلی این تلفات مطرح است و این مرگومیرها عمدتاً در بخشهای میانی دریا رخ داده و با مواج شدن دریا و در زمان بارندگیها، لاشهها به ساحل منتقل شدهاند.