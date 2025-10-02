به لاشه فک‌ها دست نزنید به لاشه فک‌ها دست نزنید به لاشه فک‌ها دست نزنید به لاشه فک‌ها دست نزنید به لاشه فک‌ها دست نزنید به لاشه فک‌ها دست نزنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرهادحسینی طایفه در پی مشاهده لاشه‌های فک در سواحل استان به شهروندان هشدار داد: از هرگونه تماس، جابجایی یا نزدیکی به لاشه فک‌ها خودداری کنند و در اسرع وقت موضوع را به اداره محیط‌زیست، اداره دامپزشکی یا دهیاری‌های محلی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی علت مرگ و کنترل بهداشتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال حدود ۲۹ لاشه فک در سواحل استان گیلان مشاهده شده است همچنین افزود: در روز‌ها و هفته‌های اخیر، هم‌زمان با آغاز بارندگی‌ها و مواج شدن دریای خزر، با وجود اینکه اغلب لاشه‌ها در وضعیت فساد و پوسیدگی قرار داشتند و امکان نمونه‌برداری علمی از آنها وجود نداشت، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که وضعیت جسمی مناسب لاشه‌ها حاکی از وقوع یک مرگ دسته‌جمعی و ناگهانی است که می‌تواند ناشی از یک عامل طبیعی یا غیرطبیعی باشد.

عباس عاشوری رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان هم گفت: با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از مرگ‌ومیر در سایر گونه‌های دریایی دریای خزر دریافت نشده است، احتمال وجود یک عامل ویروسی به‌عنوان علت اصلی این تلفات مطرح است و این مرگ‌ومیر‌ها عمدتاً در بخش‌های میانی دریا رخ داده و با مواج شدن دریا و در زمان بارندگی‌ها، لاشه‌ها به ساحل منتقل شده‌اند.