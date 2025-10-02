وزیر میراث‌فرهنگی گفت: بافت تاریخی دهدشت تنها متعلق به این شهر نیست بلکه هویتی ملی دارد. با کاوش‌های باستان‌شناسی می‌توان لایه‌های تاریخی این منطقه را کشف و در سطح بین‌المللی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صالحی امیری در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه از تشکیل کارگروهی ویژه برای ساماندهی بافت تاریخی دهدشت خبر داد و تأکید کرد: در نشست‌های مشترک با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و استانداری کهگیلویه و بویراحمد، مسیر احیا و بازآفرینی این بافت تاریخی با جدیت دنبال خواهد شد. احیای این بافت نه تنها حفظ میراث‌فرهنگی است، بلکه می‌تواند موتور توسعه گردشگری و اقتصادی منطقه باشد.

صالحی امیری با اشاره به نقش بخش‌خصوصی افزود: حضور سرمایه‌گذاران در بافت تاریخی می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی دیار بلاد شاپور داشته باشد.

او همچنین درباره تفویض اختیار به استانداران بیان کرد: با تفویض اختیارات، استانداران می‌توانند با اختیارات مشخص شده، موضوعات و پروژه‌های استان را پیگیری کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی در پایان عملکرد استاندار کهگیلویه و بویراحمد را مثبت ارزیابی و تأکید کرد: این مسیر با همکاری مردم، مسئولان و نخبگان فرهنگی می‌تواند به الگویی موفق برای احیای بافت‌های تاریخی کشور تبدیل شود.