به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فقیه ربانی، آیة الله میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی از روحانیون متنفذ و برجسته کرمان، در سال ۱۲۴۳ شمسی دیده به جهان گشود. خاندان وی که در کرمان به خاندان احمدی شهرت داشتند، از قدیم الایام ملجأ و پناه گاه مردم آن دیار بودند؛ و تولد میرزا محمدرضا، طلوع خجسته دیگری بر این خاندان و مردم منطقه بود.

وی پس از سنین کودکی، مقدمات و اصول اولیه را در نزد پدر فراگرفت؛ آن گاه به حوزه علمیه اصفهان رفت و در محضر علما و اساتید بزرگ، به کسب علم و معرفت پرداخت.

آیةالله کرمانی، مدتی بعد راهی نجف اشرف شد و در شمار شاگردان برتر آیات عظام آخوند خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی قرار گرفت. هفت سال تحقیق و خوشه چینی از محضر حضرات اعلام نجف، از وی عالمی وارسته و مجتهدی توانمند ساخت، به گونه‌ای که حدود ده مجوز اجتهاد از سوی مراجع وقت و اساتید بزرگ، برای ایشان صادر گردید.

دقت در اجازه نامه‌هایی که برای وی صادر شده است، تا حدودی مقام علمی و فضل و کمال آن عالم ربانی را برای اهل تحقیق روشن می‌کند. در اجازه‌ای که از سوی استاد و مرجع بزرگ آیةالله العظمی آخوند خراسانی صادر شده، آمده است: «عالم عامل، مجمع فضایل، منبع فضل، بدر علم ساطع، فخر اهل تحقیق و اسوه صاحبان دقت و تعمق، قدوه علمای راسخ، مهذب قواعد محکم و منقح کننده مبانی فقهی، عالم ربانی حاج محمدرضا کرمانی، نزد این جانب تحصیل علوم نموده و در استنباط احکام دینی و دقت‌ها و تحقیقات فقهی و شرعی به درجات عالی رسیده است و اجازه اجتهاد دارد».

آیة الله کرمانی پس از سال‌ها تلاش و کسب مراتب عالی علمی و اخلاقی، با دنیایی از عشق و امید به ارشاد و هدایت هموطنانش، به کرمان بازگشت.

وقتی خبر آمدن آن عالم بزرگ به منطقه رسید، علما و معتمدان محلی مراسم استقبال ترتیب داده و طبقات مردم با شور و هیجان زایدالوصفی به استقبال آمده و ورود آن مجتهد بزرگ و خوش نام را که پدر و جدش نیز از علمای بزرگ و پناه گاه محرومان و ستم دیدگان بودند، خوش آمد گفته و به فال نیک گرفتند.

سرانجام پس از عمری خدمت به اسلام و مبارزه بی امان با انحرافات و حاکمان ستمگر، مجتهد بزرگ و مبارز برجسته کرمان در ۱۶ مهر ۱۳۲۴ شمسی دارفانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.

پیکر پاکش با حضور بی سابقه اقشار مختلف مردم تشییع، و در جوار بارگاه امامزاده سیدحسین علیه السلام کرمان به خاک سپرده شد.