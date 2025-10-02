پخش زنده
مراسم نکوداشت مقام علمی و فعالیت های سیاسی اجتماعی مرحوم آیت الله میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی به مناسبت هشتادمین سالگرد رحلت این مجتهد بزرگ امروز برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فقیه ربانی، آیة الله میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی از روحانیون متنفذ و برجسته کرمان، در سال ۱۲۴۳ شمسی دیده به جهان گشود. خاندان وی که در کرمان به خاندان احمدی شهرت داشتند، از قدیم الایام ملجأ و پناه گاه مردم آن دیار بودند؛ و تولد میرزا محمدرضا، طلوع خجسته دیگری بر این خاندان و مردم منطقه بود.
وی پس از سنین کودکی، مقدمات و اصول اولیه را در نزد پدر فراگرفت؛ آن گاه به حوزه علمیه اصفهان رفت و در محضر علما و اساتید بزرگ، به کسب علم و معرفت پرداخت.
آیةالله کرمانی، مدتی بعد راهی نجف اشرف شد و در شمار شاگردان برتر آیات عظام آخوند خراسانی و سیدمحمد کاظم یزدی قرار گرفت. هفت سال تحقیق و خوشه چینی از محضر حضرات اعلام نجف، از وی عالمی وارسته و مجتهدی توانمند ساخت، به گونهای که حدود ده مجوز اجتهاد از سوی مراجع وقت و اساتید بزرگ، برای ایشان صادر گردید.
دقت در اجازه نامههایی که برای وی صادر شده است، تا حدودی مقام علمی و فضل و کمال آن عالم ربانی را برای اهل تحقیق روشن میکند. در اجازهای که از سوی استاد و مرجع بزرگ آیةالله العظمی آخوند خراسانی صادر شده، آمده است: «عالم عامل، مجمع فضایل، منبع فضل، بدر علم ساطع، فخر اهل تحقیق و اسوه صاحبان دقت و تعمق، قدوه علمای راسخ، مهذب قواعد محکم و منقح کننده مبانی فقهی، عالم ربانی حاج محمدرضا کرمانی، نزد این جانب تحصیل علوم نموده و در استنباط احکام دینی و دقتها و تحقیقات فقهی و شرعی به درجات عالی رسیده است و اجازه اجتهاد دارد».
آیة الله کرمانی پس از سالها تلاش و کسب مراتب عالی علمی و اخلاقی، با دنیایی از عشق و امید به ارشاد و هدایت هموطنانش، به کرمان بازگشت.
وقتی خبر آمدن آن عالم بزرگ به منطقه رسید، علما و معتمدان محلی مراسم استقبال ترتیب داده و طبقات مردم با شور و هیجان زایدالوصفی به استقبال آمده و ورود آن مجتهد بزرگ و خوش نام را که پدر و جدش نیز از علمای بزرگ و پناه گاه محرومان و ستم دیدگان بودند، خوش آمد گفته و به فال نیک گرفتند.
سرانجام پس از عمری خدمت به اسلام و مبارزه بی امان با انحرافات و حاکمان ستمگر، مجتهد بزرگ و مبارز برجسته کرمان در ۱۶ مهر ۱۳۲۴ شمسی دارفانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت.
پیکر پاکش با حضور بی سابقه اقشار مختلف مردم تشییع، و در جوار بارگاه امامزاده سیدحسین علیه السلام کرمان به خاک سپرده شد.