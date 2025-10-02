پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانههای عبری گزارش دادند که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی ۳۴ فروند از مجموع ۴۴ کشتی «ناوگان جهانی صمود» را تصاحب کرده است.
سخنگوی کاروان صمود اعلام کرد که دستکم ۲۰۰ فعال صلح از ۳۷ کشور بازداشت شدهاند. به گفته وی، در میان بازداشتشدگان ۳۰ نفر از اسپانیا، ۲۲ نفر از ایتالیا، ۲۱ نفر از ترکیه و ۱۲ نفر از مالزی حضور دارند.