پخش زنده
امروز: -
۴۳۵ پروانه ساختمانی امسال در بخش نوسازی مسکن آذربایجانغربی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به صدور ۴۳۵ پروانه ساختمانی در بخش نوسازی مسکن در سالجاری در استان گفت: با صدور این تعداد پروانه آذربایجانغربی رتبه دوم کشوری صدور پروانههای نوسازی مسکن
را به خود اختصاص داد.
پیمان آرامون افزود: با هدف نوسازی مساکن بافتهای فرسوده شهری و ارتقای کیفیت ساخت و سازها و پیگیریهای راه و شهرسازی و همکاری شهرداریهای استان ۴۳۵ پروانه ساختمانی درحوزه نوسازی مسکن امسال درآذربایجانغربی صادرشده که با این آمار رتبه دوم کشوری به این استان رسیده است.
آرامون اظهارکرد: در راستای نوسازی مسکن بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و بر اساس آمارهای سامانه ستاد بازآفرینی شهری پایدار این عملکرد از ابتدای امسال ثبت شده است.
وی گفت: در مجموع امسال برای یکهزار و ۷۷ واحد مسکونی در قالب ۴۳۵ پروژه ساختمانی مجور نوسازی صادر شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: متقاضیان نوسازی مساکن در سطح استان از خدمات بستههای تشویقی بهرهمند شدهاند و باید به این مسئله توجه کرد که نوسازی واحدهای مسکونی یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش ایمنی، زیبایی و بهرهوری ساختمانهاست و این موضوع بهویژه در مناطق فرسوده و آسیبدیده، بهطور جدی دنبال میشود.
آرامون اضافه کرد: نوسازی مساکن در بافتهای فرسوده شهری نیازمند یک عزم جدی و مشارکت همه جانبه شهرداران و مسئولان شهرستانی است که باید بر این امر اهتمام ورزند.