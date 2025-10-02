به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به صدور ۴۳۵ پروانه ساختمانی در بخش نوسازی مسکن در سالجاری در استان گفت: با صدور این تعداد پروانه آذربایجان‌غربی رتبه دوم کشوری صدور پروانه‌های نوسازی مسکن

را به خود اختصاص داد.

پیمان آرامون افزود: با هدف نوسازی مساکن بافت‌های فرسوده شهری و ارتقای کیفیت ساخت و ساز‌ها و پیگیری‌های راه و شهرسازی و همکاری شهرداری‌های استان ۴۳۵ پروانه ساختمانی درحوزه نوسازی مسکن امسال درآذربایجان‌غربی صادرشده که با این آمار رتبه دوم کشوری به این استان رسیده است.

آرامون اظهارکرد: در راستای نوسازی مسکن بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و بر اساس آمار‌های سامانه ستاد بازآفرینی شهری پایدار این عملکرد از ابتدای امسال ثبت شده است.

وی گفت: در مجموع امسال برای یکهزار و ۷۷ واحد مسکونی در قالب ۴۳۵ پروژه ساختمانی مجور نوسازی صادر شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: متقاضیان نوسازی مساکن در سطح استان از خدمات بسته‌های تشویقی بهره‌مند شده‌اند و باید به این مسئله توجه کرد که نوسازی واحد‌های مسکونی یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش ایمنی، زیبایی و بهره‌وری ساختمانهاست و این موضوع به‌ویژه در مناطق فرسوده و آسیب‌دیده، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

آرامون اضافه کرد: نوسازی مساکن در بافت‌های فرسوده شهری نیازمند یک عزم جدی و مشارکت همه جانبه شهرداران و مسئولان شهرستانی است که باید بر این امر اهتمام ورزند.