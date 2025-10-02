کشف بیش از ۲ تن عسل تقلبی و غیربهداشتی در بردسکن
دو تن و ۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی و غیر بهداشتی در شهرستان بردسکن کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی بردسکن گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهی درونه، حین کنترل خودروهای عبوری محور طبس - بردسکن به یک دستگاه وانت نیسان که از استانهای جنوبی به سمت مشهد در تردد بود، مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ مهدی حسنزاده افزود: ماموران انتظامی در بازرسی دقیق از این خودرو موفق به کشف دو تن و ۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی و غیر بهداشتی به ارزش هفت میلیارد ریال شدند.
فرمانده انتظامی بردسکن با اشاره به تحویل عسلهای کشف شده به نهادهای مرتبط، تصریح کرد: فرد متخلف به همراه پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.