تور تهرانگردی وابستگان نظامی ۲۴ سفارتخانه خارجی مقیم تهران

گروهی از وابستگان نظامی سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های مقیم تهران، در قالب برنامه‌ای ویژه که توسط سازمان گردشگری شهرداری تهران برگزار شد، از مناطق دیدنی و گردشگری پایتخت بازدید کردند
عکاس :علیرضا اسماعیلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ - ۱۷:۲۵
برچسب ها: تهران گردی ، تهران
