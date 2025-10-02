تور تهرانگردی وابستگان نظامی ۲۴ سفارتخانه خارجی مقیم تهران

گروهی از وابستگان نظامی سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌های مقیم تهران، در قالب برنامه‌ای ویژه که توسط سازمان گردشگری شهرداری تهران برگزار شد، از مناطق دیدنی و گردشگری پایتخت بازدید کردند

عکاس : علیرضا اسماعیلی