با حضور مسئولان کشوری و استانی، بخشهای فیزیوتراپی، تصویربرداری با ۹۰۰ میلیارد ریال و توانبخشی بیمارستان ولی عصر اراک با ۳۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بخشهای تصویربرداری، توانبخشی و فیزیوتراپی بیمارستان ولی عصر اراک با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح شد.
معاون علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان برنامه بودجه کشور در حاشیه این آیین گفت: برای بهره برداری از دستگاهام آر آی ۹۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۴۰۰ میلیارد ریال آن از سوی خیران تامین شده است.
محسن نجفی زاده افزود: برای راه اندازی بخش توانبخشی هم ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده که برای تجهیز و تکمیل آن اعتبارات کشوری اختصاص پیدا میکند.
نجفی زاده ابراز داشت: از حداکثر ظرفیتهای سازمان برنامه و بودجه و خیران برای تکمیل طرحهای توانبخشی و تصویر برداری بیمارستان ولی عصر استفاده میشود.
او گفت: با توجه به قرار گرفتن استان مرکزی در شاهراه مواصلاتی کشور و حوادث رانندگی، تجهیز بیمارستان ولی عصر اراک و استفاده حداکثری از خدمات رسانی آن، ضروری است.