مراسم اهدای اسناد مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با حضور حجتالاسلام غلامحسین منتظری رئیس دیوان عالی کشور و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در عسلویه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکلات حقوقی اراضی منطقه ویژه پارس جنوبی گفت: با تدابیر قضایی و بهرهگیری از کارشناسیهای فنی، گرههای حقوقی اراضی این منطقه باز شد و امروز شاهد تثبیت مالکیتها و برطرف شدن موانع توسعهای هستیم.
حسن بابایی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خود را موظف به پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری میداند و تلاش کردهایم با اصلاح فرآیندها و تسریع در صدور اسناد مالکیت زمینه لازم برای توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور نیز با بیان اینکه «امروز اقتصاد خط مقدم جهاد است»، تصریح کرد: شما فعالان اقتصادی همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس در خط مقدم مقابله با دشمن هستید و باید با تمام توان در میدان بمانید.
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری افزود: دشمنان تمرکز خود را بر حوزه اقتصاد گذاشتهاند و وظیفه ما حمایت و پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری ملی است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و حقوقی، همواره پشتیبان تولیدکنندگان و کارآفرینان خواهد بود و در مسیر برطرف کردن موانع و مشکلات اقتصادی کشور از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
آیین اهدای اسناد مالکیت منطقه ویژه پارس جنوبی با حضور جمعی از مسئولان استانی، مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.