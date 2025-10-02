در راستای تحقق تامین ۲۰ درصد انرژی مصرفی از منابع تجدیدپذیر نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلووات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلووات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلووات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نیروگاه خورشیدی ۸۰ کیلووات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به بهره‌برداری رسید. این طرح در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و برای تحقق تامین حداقل ۲۰ درصد انرژی مصرفی ادارات دولتی از منابع پاک و تجدیدپذیر اجرا شده است.

این طرح که برای سیاست‌های دولت چهاردهم و مبحث قانونی تامین حداقل ۲۰ درصد انرژی مصرفی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر طراحی و اجرا شده است، در سه ماه با سرمایه‌گذاری حدود ۳۷ میلیارد ریال آماده شد.

نیروگاه خورشیدی با نصب پنل‌های بهینه و زاویه‌دار، ظرفیت لازم برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز ادارات را فراهم کرده و علاوه بر پوشش الزام قانونی، ۷۰ تا ۸۰ درصد مازاد بر آن را نیز به شبکه برق استان تزریق خواهد کرد. این اقدام با کاهش هزینه‌های انرژی، گام مهمی در تحقق اهداف زیست‌محیطی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مسئولان حاضر در مراسم تاکید کردند که توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی، از اولویت‌های برنامه‌های دولت چهاردهم است و با حمایت کامل مسئولان استانی و ملی، توسعه این نوع طرح هادر سایر ادارات نیز ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت مجری طرح خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این نیروگاه، خودکفایی انرژی ادارات استان در مسیر تحقق قرار گرفته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از انرژی‌های پاک در کشور شناخته خواهد شد.