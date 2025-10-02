به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امین خوش برش گفت: یک زن فومنی که از حمام قدیمی خانه خود به عنوان دست فروشی استفاده می‌کرد بر اثر ریزش سقف این بنای قدیمی زیر آوار مانده بود که با تلاش ماموران آتش نشانی زنده از زیر آوار بیرون کشیده شد.

وی افزود: این زن ۷۰ ساله که دست و پایش دچار شکستگی شده بود به بیمارستان امام حسن مجتبی علیه السلام فومن منتقل و از آنجا نیز برای درمان بیشتر به بیمارستان پورسینای رشت اعزام شد.