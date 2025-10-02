پخش زنده
تیم دختران ایران در ادامه مسابقات تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قارهای با نتیجه ۲ بر صفر مقابل پاسفیک به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران که برای نخستینبار در مسابقات بینقارهای حضور یافته امروز و در سومین بازی خود برابر پاسفیک به میدان رفت که این دیدار با برتری نمایندگان کشورمان همراه بود.
در این دیدار ساغر سالکیفر با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر صفر و شایلین ظفریکانی نیز ۶ بر صفر و ۶ بر ۳ برابر رقبای خود به برتری دست یافتند تا اولین برد ایران در این رویداد رقم بخورد.
تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان به دلیل کسب عنوان ششم در رقابتهای قهرمانی آسیا به این رویداد دعوت شده است. این مسابقات بر روی زمین خاک به صورت ۲دیدار انفرادی و یک بازی دونفره از ۷ تا ۱۳ مهرماه در شیمکنت و تحت نظر فدراسیون تنیس آسیا و به میزبانی فدراسیون تنیس قزاقستان آغاز و در حال برگزاری است.
ساغر سالکیفر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرفزاده با هدایت پونه طوافی و تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی راهی این مسابقات شده، ضمن آنکه سیدامیر برقعی مدیر توسعه تنیس غرب و آسیای میانه نیز در این رویداد حضور دارد.