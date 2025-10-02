پانزدهمین دوره رقابت های کشتی چوخه شرق کشور، گرامیداشت ۱۱۷ شهید راز و جرگلان، صبح فردا جمعه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی مسابقات کشتی باچوخه شهرستان راز و جرگلان، صبح فردا برگزار می‌شود.

در آستانه برگزاري کنگره سه هزار شهيد خراسان شمالي، پانزدهمین دوره رقابت های کشتی چوخه شرق کشور، گرامیداشت ۱۱۷ شهید راز و جرگلان، شهدای روستای پشنده و‌ یادبود پهلوان محمد عظیمی، فردا جمعه برگزار می شود.

رقابت ها در شش وزن و با یک کیلوگرم ارفاق، در گود شهيد حیدری روستای پشنده برگزار خواهد شد.

وزن کشی، ساعت ۷ تا ۹ صبح برگزار می شود.

دوره گذشته. مسابقات با حضور ۱۳۰ چوخه کار برگزار شد.