به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس جمهور در نشست شورای برنامه ریزی هرمزگان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد مشکلات مردم را حل کنید.

دکتر پزشکیان بر رفتار و منش خوب مدیران و مسئولان با مردم در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و افزود: در تلاش باشیم مردم با نارضایتی از اداره‌ها بیرون نروند.

وی افزود: مدیران سعی کنند تا جایی که قانون اجازه می‌دهد مشکلات مردم را حل کنند.

رئیس جمهور افزود: با وحدت و انسجام می‌توانیم همه‌ی مشکلات را بطرف کنیم.

معاون رئیس جمهور: هرمزگان در زمینه جذب نکردن تسهلات رتبه اول کشور دارد معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: این نشست ۴۴ مصوبه در زمینه‌های مصوبات عمومی دولت، تسهیلات بانکی، آمادگی برای سرمایه گذاری، منابع سازمان برنامه و بودجه، منابع دستگاه‌های اجایی و منابع استان با ۲۸ همت داشت.

محمدجعفر قائم پناه افزود: اساس کار دولت در زمینه زیرساختی است که در استان هرمزگان در زمینه‌های آب، راه، نیرو، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تکمیل راهگذار ساحل جنوبی از چابهار تا شلمچه است.

وی گفت: ضریب جینی استان هرمزگان رتبه ۱۱ کشور است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: هرمزگان در زمینه آب با بحران اساسی رو‌به‌رو است که ۷۰ درصد دشت‌های استان در شرایط ممنوعه قرار دارد.

وی افزود: از ۹۲ دهستان ۷۴ دهستان، از ۴۳ بخش ۲۴ بخش، از ۵۲ شهر ۱۴ شهر و از ۱۳ شهرستان هرمزگان ۱۲ شهرستان با تنش آبی مواجه هستند.

قائم پناه گفت: حدود یک میلیون مترمکعب آب هرمزگان در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود که با مصرف ۵ درصد سالانه آن ۵۰ درصد آب آشامیدنی استان تامین می‌شود.

طرح‌هایی مثل تولید آهن اسفنجی، سلیس و نخلستان مجول نمونه طرح‌هایی هستند که می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان خطاب به رئیس جمهور گفت: ۲۰ مسجد نمونه در بندرعباس انتخاب کردیم تا نقش راهبردی خود در محله و منطقه را ایفا کند که امیدواریم با حمایت شما توسعه یابد.

آیت الله عبادی زاده با اشاره به عدم توازن در استان افزود: در بخشی از مناطق فقر مطلق وجود دارد و هرمزگان جزو ۵ استان فقیر است.

وی گفت: به همت خیران فضای آموزشی در غرب استان بیش از ۶ متر مربع و نزدیک به تهران است، اما در شرق استان یک متر است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به بیکاری در استان گفت: نباید در این زمینه همه مسئولیت را مربوط به صنایع دانست بلکه صنعت، صنایع دستی و حتی بخش گلخانه‌ای می‌تواند نقش خود را ایفا کند.

درصدی از آب انتقالی به دیگر استان ها را به مردم روستایی در مسیر انتقال هبه کنید

آیت الله عبادی زاده با اشاره به کیفیت نامناسب آب در برخی مناطق استان که با تانکر آبرسانی می‌شود افزود: توصیه کنید در مناطق و روستا‌های مسیر انتقال آب از استان به فلات مرکزی ایران درصدی از آب تولیدی آبشیرین کن به استان هبه شود و بخشی از آن هم پرداخت کنند.

وی گفت: در دولت قبلی هنرستان‌های جوار صنعت با هدف تامین نیرو‌های انسانی صنایع راه اندازی شده که باید از لحاظ کیفیت و توسعه به آن پرداخته شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان همچنین خواستار ساماندهی و رفع بی نظمی‌ها در بخش مسئولیت‌های اجتماعی شد.

آیت الله عبادی زاده گفت: در برخی استان‌ها سهم مسئولیت‌های اجتماعی به ۲۰ همت می‌رسد در حالی که در هرمزگان این سهم کمتر از یک همت است.

وی افزود: دستوراتی صادر کنید تا بخش‌هایی از استان همچون قلعه قاضی، هشتبندی، رودخانه و فین که ظرفیت و قابلیت دارند به شهرستان ارتقا یابد.

استاندار: برنامه راهبردی عملیاتی آمایش سرزمینی آماده شده است

استاندار هرمزگان گفت: نگاه مرزنشینان باید در پیوند با حاکمیت باشد و این نیازمند مشارکت در عرصه‌های مختلف است.

محمد آشوری افزود: احساس مقایسه در مرز‌های بویژ]مرز‌های جنوبی وجود دارد که خود را با کشور‌های حاشیه خلیج فارس مقایسه می‌کنند که موجب سر خوردگی مردم این مناطق شده است.

وی گفت: براساس آنچه شما دستور دادید ما سعی کردیم مجموع حرکت‌های استان را در چهارچوب یک نقشه راه قرار دهیم که نیازمند مطالعات بنیادی و اساسی است.

استاندار هرمزگان افزود: برنامه یکپارچه نوین آمایش سرزمینی که یک برنامه راهبردی عملیاتی است آماده شده و به شما تقدیم می‌شود.

آشوری گفت: برای تکمیل آن گرفتن مشاوران خارجی یک بحث جدی است و بر همین اساس برنامه را برای افزایش سرعت توسعه، بهینه سازی می‌کنیم.

وی در گزارش مفصلی از وضعیت استان هرمزگان رتبه این استان را در زمینه‌های گوناگون با رتبه کشوری مقایسه کرد

و افزود: هرمزگان براساس آمار‌ها در سه ماه اول امسال در حوزه اقتصادی رتبه نخست و در بخش عمرانی رتبه سوم را کسب کرده است.

استاندار هرمزگان گفت: در هفته دولت ۶۸ طرح با اعتبار ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسید و اجرای طرح‌هایی با بیش از ۵ همت آغاز شد.

وی گفت: سرانه فضای ورزشی سرپوشیده در کشور به ازای هر هزار نفر ۱۶۴ متر است که استان با سرانه ۲۹۳ متر رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

با اشاره به رتبه ۲۶ هرمزگان در شمار تخت‌های فعال بیمارستانی گفت: هرمزگان از نظر شمار پزشکان رتبه ۳۰ کشور است که رتبه خوبی نیست.

هرمزگان از نظر بیکاری جایگاه ۱۴ کشور را به خود اختصاص داده که می‌تواند بهتر از این شود.

نماینده شرق هرمزگان: قاچاق سوخت از معظلات هرمزگان است

نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی نیز به کمبود تجهیزات در مدارس بویژه بخش سرمایشی اشاره کرد وگفت: تا زمان راه اندازی سامانه‌های خورشیدی در مدارس طبق فرمایشات شما، باید چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود.

سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: قاچاق سوخت یکی از معظلات استان است و مبارزاتی برای مقابله با آن صورت می‌گیرد که گرچه قانونی است ولی برای شمار زیاد و یا حتی همه افراد یک روستا پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: باید برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شود.

نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی افزود: ۲ دانشکده در شرق و غرب استان وجود دارد که ارتقا داده نمی‌شود و برای استقلال مالی و اداری آن نیازمند مجوز است.