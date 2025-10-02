پخش زنده
فرماندار جویبار اعلام کرد: در تابستان امسال هیچ مورد غرقشدگی در ۲۱ کیلومتر نوار ساحلی شهرستان ثبت نشده و ناجیان غریق جان ۸۷ نفر را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد مدانلو فرماندار و رئیس ستاد ساماندهی دریا در شهرستان جویبار گفت: در تابستان امسال، با اجرای طرح سالمسازی دریا و استقرار تیمهای امدادی، هیچ مورد غرقشدگی در ۲۱ کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان جویبار ثبت نشده است.
وی با اشاره به استقرار ۸۰ ناجی غریق و تیمهای هلال احمر از خردادماه تا کنون افزود: در این مدت، ناجیان غریق موفق شدند جان ۸۷ نفر را از خطر غرقشدگی نجات دهند و امروز با افتخار اعلام میکنیم که ساحل جویبار در سال جاری، بدون غریق بوده است.
فرماندار جویبار با اشاره به اینکه ۴۴ نقطه از این نوار ساحلی جزو مناطق حادثهخیز محسوب میشود، گفت: در تمامی نقاط پرخطر و محدوده شهرکهای ساحلی، ناجیان غریق مستقر هستند و این روند تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
مدانلو همچنین ساحل جویبار را پاکترین و بکرترین ساحل مازندران دانست که همهساله میزبان هزاران مسافر از سراسر کشور است و تأکید کرد: حفظ ایمنی مسافران، ارتقای خدمات ساحلی و مدیریت نقاط پرخطر از اولویتهای ستاد ساماندهی دریا در شهرستان جویبار است.