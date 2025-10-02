در نشست قرارگاه راهبردی مساجد شهرستان بدره، بر نقش مساجد در انسجام فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی تأکید شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ نشست قرارگاه راهبردی مساجد شهرستان بدره با حضور نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، مدیر حوزه علمیه استان، امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام «وعد مرادبیگی» نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و قدردانی از وحدت و همدلی مسئولان شهرستان، به تشریح جایگاه ویژه مساجد در گفتمان دینی و انقلابی پرداخت.

پس از این نشست، حجت الاسلام والمسلمین مرادبیگی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور در منزل خانواده شهید علی دوستان‌نژاد از رزمندگان دوران دفاع مقدس، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.