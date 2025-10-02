مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت:باید با اختصاص اعتبارات بیشتر به جنوب کشور اجرای طرح‌های آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی تسریع شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،جمعی از کارشناسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای بررسی ظرفیت‌ها ،مشکلات وارزیابی وضع منابع طبیعی، جنگل‌کاری وطرحهای آبخیزداریاز روستاهای بخش جبالبارز جنوبی شهرستان عنبرآباد بازدید کردند.

محمدی، مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این بازدید گفت:باید با اختصاص اعتبارات بیشتر به جنوب کشور اجرای طرحهای آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی تسریع شودو لازم است مردم منطقه در حفاظت و استفاده بهینه از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته باشند

فرماندار عنبرآباد، با اشاره به بحران‌های خشکسالی، ریزگردها و کاهش منابع آبی زیرزمینی افزود:«تنها راه عبور از این بحران‌ها، اجرای فوری طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری است تا سفره‌های زیرزمینی تقویت و فرسایش خاک کنترل شود.

همت بلوچی افزود: از مجموع بودجه شهرستان عنبر اباد فقط ۷ میلیارد تومان به منابع طبیعی اختصاص یافته که کفاف اجرای چندطرح را نمی‌دهد.»

وی با انتقاد از کم‌توجهی به این حوزه در سطح ملی، تأکید کرد:«خشکسالی، ریزگرد، کم‌آبی و فرونشست زمین، چهار چالش بزرگ جنوب استان کرمان هستند که بدون حمایت دولت مرکزی و اختصاص بودجه کافی، عبور از آن‌ها ممکن نخواهد بود.»

مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان، اعلام کرد:«جنوب استان بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار حوضه آبی و بیش از ۳ میلیون هکتار عرصه ملی دارد که ۴۸۳ هزار هکتار آن جنگل، ۱.۹ میلیون هکتار مرتع و بیش از ۱.۲ میلیون هکتار بیابان است. حدود ۳۹۰ هزار هکتار از این بیابان‌ها، کانون بحرانی فرسایش بادی محسوب می‌شود.»

وی افزود:«بارندگی در برخی مناطق جنوب استان به زیر ۱۰۰ میلی‌متر کاهش یافته و بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت، نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی را سخت کرده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های آبخیزداری اهمیت حیاتی دارند.»