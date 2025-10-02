گروه نظارتی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یک مرکز زیبایی غیرمجاز و دارای پروانه جعلی را مهر و موم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بازدید تیم نظارتی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرکز زیبایی غیرمجاز واقع در شمال شهر اصفهان و فعالیت با پروانه جعلی، محل فعالیت مهر و موم و پروانه جعلی ضبط، سپس پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد.

بنابر اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این بازدید با هماهنگی‌های انجام شده با دایره اطلاعات کلانتری ۱۶ اصفهان، متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

بازرسان معاونت درمان همواره به طور جد، از کلیه مراکز و مؤسسات و مطب‌ها و محل‌های غیرمجاز بازدید کرده و پیگیری‌های مرتبط انجام می‌شود.

شهروندان می‌توانند شکایت‌های مرتبط با حوزه درمان را به این مرکز اعلام کنند.